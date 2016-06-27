من هو "زين" المنقوش اسمه على سترة جيجي حديد؟

بعد أسبوع عمل حافل مع زميلتيها كيندال جينر وهيلي بالدوين في نيويورك، ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد أمس في مطار لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية، مرتدية سترة سوداء مكتوبا على ظهرها بالعربية اسم صديقها المغني العالمي زين مالك باللون الأبيض.

ولفتت السترة من الخلف أنظار الكثيرين، فيما كتب عليها أيضاً اسم جيجي باللغة الإنجليزية بخط صغير من الأمام، حسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل".

ويعد استخدام عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني، البالغة من العمر 21 عاماً، للغة العربية في كتابة اسم صديقها نوعا من الاهتمام بالتراث الإسلامي الذي ينتمي إليه مالك العضو السابق لفريق One Direction والذي شوهد مؤخرا في مايو الماضي وهو يرتدي "تي شيرت" أبيض يحمل اسمه باللغة العربية.

وكانت حديد ترتدي أيضاً لدى وصولها لوس أنجلوس سروالا رماديا من الجينز الضيق وحذاء أسود ذا كعب عال، إضافة إلى قلادة من الخرز الأسود.

يذكر أن شائعات عن انفصال الثنائي جيجي حديد وزين مالك قد ترددت في الآونة الأخيرة.

و"جيجي" اسم فني ودلع اشتهرت به منذ ظهرت في عروض للأزياء هنا وهناك. أما الحقيقي فهو "جيلينا نورا حديد"، وهي ابنة رجل الأعمال والمليونير الأميركي من أصل فلسطيني محمد حديد.