ملايين المغردين يناشدون ميسي.. "لا ترحل يا ليو"!

دشن مستخدمو موقع "تويتر" هاشتاغ للاعب الأرجنتينى ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني تحت عنوان "MESSI" ، تصدر قائمة الوسم الأكثر رواجا على تويتر عالمياً.

وشارك من خلال الهاشتاغ أو الوسم أكثر من ثلاثة ملايين تغريدة في أقل من ساعة للمطالبة بعودة اللاعب الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، عن قراره اعتزال اللعب مع منتخب بلاده في المباريات الدولية.

وكان ميسي اتخذ قراره هذا بعد خسارة الأرجنتين أمام تشيلي 4-2 في ركلات الترجيح، خلال مباراة الأحد في إطار كوبا أميركا. وتوجت تشيلي فائزة بالكأس للعام الثاني على التوالي.

إلى ذلك، وفور إعلان ميسي قرار الاعتزال بدأت صحيفة أولي الأرجنتينية الرياضية حملة على وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت بعنوان: "لا تذهب يا ليو" في محاولة لإعادته إلى المنتخب.



