ميسي يعتزل اللعب دولياً بعد خسارة كوبا أميركا

أعلن اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أنه سيعتزل اللعب الدولي مع بلاده بعد خسارة نهائي كأس كوبا أميركا. ونقل حساب منتخب الأرجنتين على تويتر عن ميسي قوله "هذا صعب. هذا ليس الوقت المناسب للتحليل. في غرفة اللاعبين فكرت في أن هذه هي النهاية بالنسبة لي مع المنتخب الوطني لكن ليس نهايتي".

وأضاف لاعب برشلونة قوله "هذا هو شعوري الآن. شعور بالحزن العميق بعد أن أهدرت ركلة ترجيح كانت في غاية الأهمية.. حاولت بكل قوة التتويج بلقب بطولة مع الأرجنتين لكنه لم يحدث. لم أتمكن من تحقيق ذلك.. والآن أنا أترك الفريق دون تحقيق ذلك."

وجاء قرار ميسي بمثابة صدمة هائلة لبقية زملائه في المنتخب الذين عبروا عن أملهم في إمكانية عودته عن القرار خاصة وأنه جاء بعد أن أصبح ميسي الهداف التاريخي للأرجنتين في الأسبوع الماضي اثر تفوقه على السجل التهديفي لمواطنه المعتزل جابريل باتيستوتا.



وقال سيرجيو أجويرو أقرب الأصدقاء إلى ميسي في الفريق إن الأجواء فر غرفة الملابس كانت في غاية السوء بشكل لم يسبق له مثيل في حين عبر حارس المرمى سيرجيو روميرو عن أمله في أن يتراجع نجم الفريق عن قراره بالاعتزال. في حين قال روميرو "أعتقد أنه تأثر كثيرا بما حدث لأننا أهدرنا هذه الفرصة الكبيرة."

وكانت الأرجنتين خسرت أمام #تشيلي في مباراة جرت ليل الأحد. واحتفظت تشيلي بلقب كأس #كوبا_أميركا لكرة القدم بعدما فازت بركلات الترجيح 4-2 على الأرجنتين عقب انتهاء الوقت الأصلي ثم الإضافي، بالتعادل دون أهداف في النسخة المئوية لأقدم مسابقة دولية في العالم، أمس الأحد.

ونجحت تشيلي في تكرار التفوق على #الأرجنتين بركلات الترجيح للعام الثاني على التوالي.

وأهدر ليونيل #ميسي "أفضل لاعب في العالم" ركلة الترجيح الأولى للأرجنتين، بعدما أطاح بالكرة بعيداً وبدا متأثراً وحزيناً بعدما أخفق في قيادة بلاده لإحراز أول لقب منذ 1993.

وأحرزت تشيلي اللقب للمرة الثانية بعدما فازت لأول مرة على أرضها العام الماضي بنفس الطريقة تماماً، وعقب التعادل دون أهداف مع الأرجنتين في الوقت الأصلي ثم الإضافي أيضاً.

وجاءت إثارة ركلات الترجيح بعد مباراة متوسطة المستوى وإخفاق كل فريق في هز شباك الآخر أمام حوالي 82 ألف متفرج في نيوجيرزي. وأخرج الحكم أكثر من بطاقة صفراء أيضا، منها واحدة لميسي بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء.

وتقام كوبا أميركا بالولايات المتحدة لأول مرة احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق المسابقة في 1916. وإلى جانب عشرة منتخبات من أميركا الجنوبية شاركت ستة منتخبات من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) ليصبح العدد 16 فريقا هذه المرة فقط.