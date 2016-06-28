فيديو: شابان يسرقان المركبات وقت الإفطار في السعودية

حصلت العربية على فيديو خاص يوضح سرقة شابين للمركبات في مواقف تجارية أثناء وقت الإفطار في مدينة جازان.

وفي تفاصيل حصلت عليها العربية، أن شرطة منطقة جازان ضبطت شابين قاما بتكسير السيارات بمواقف سوق تجاري في أثناء وقت الإفطار .

وقد تمكنت دوريات الأمن من ضبط شابين في العقد الثاني من العمر قاما بتكسير زجاج سيارات عدد من المواطنين بمواقف سيارات أحد الأسواق وسط جازان، وذلك بعد ورود بلاغات عدة عن تعرض عدد من المركبات للسرقة.

وبينت شرطة جازان أنه أسفرت جهود دوريات الأمن السرية المتخذة خلال 24 ساعة في تحديد هوية الجناة والقبض عليهم وتحويلهم للجهات المختصة.

ونوهت شرطة منطقة جازان على كافة المواطنين والمقيمين بعدم حفظ المبالغ النقدية في السيارات، وكذلك الأغراض الثمينة، مؤكدة أن كافة قواتها تعمل ليلاً ونهاراً لفرض السوط الأمني على كافة محافظات المنطقة وقراها، وتحذر كل من تسول له نفسه من العبث بأمن الوطن والمواطن بأن الجهات الأمنية لهم بالمرصاد.