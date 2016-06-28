صورة نادرة تجمع بابا الفاتيكان السابق بالحالي

شهد الثلاثاء ظهوراً نادراً لبابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر أثناء تكريم له من البابا فرانسيس الذي نفى قبل يومين تقارير بأن البابا السابق ما زال يمارس نفوذاً داخل الفاتيكان.

ووقف البابا السابق بنديكت الألماني المولد والبالغ من العمر 89 عاما بدون عصا لبعض الوقت في إحدى قاعات الفاتيكان في احتفال بالذكرى 65 لترسيمه كاهنا.

لكنه - وفي أول تعليقات له في وجود البابا - أبدى صعوبة في نطق بضع كلمات شكر فيها البابا فرنسيس وعددا من كبار الكهنة باللغة الإيطالية.

وفي 2013 فاجأ البابا بنديكت العالم بإعلانه أنه لم تعد لديه القدرة الذهنية ولا البدنية التي تعينه على القيام بمهام منصبه ليصبح أول بابا يتنحى منذ نحو 600 عام.

وشهدت ولاية بنديكت التي استمرت ثماني سنوات، أزمة انتهاكات جنسية بحق الأطفال شوهت صورة الكنيسة التي يتبعها 1.2 مليار شخص.

وفي أحد خطاباته أيضا، أغضب البابا المسلمين، كما شهدت ولايته فضيحة تسريب أوراقه السرية على يد كبير خدمه.

ورداً على سؤال قال البابا فرانسيس يوم الأحد لصحافيين مرافقين له في رحلة عودته من أرمينيا "لا يوجد سوى بابا واحد"، لكنه أشاد ببنديكت لأنه "يحميني ويقف ورائي بصلواته".