مصر..الكنافة والبسبوسة بالشوكولاتة جديد رمضان هذا العام

رمضان في مصر يعني الكنافة والبسبوسة وغيرهما من الحلوى الشرقية التي اعتاد عليها المصريون لسنوات طويلة.

ولكن في السنوات الأخيرة بدأت محال الحلويات في مصر الخروج عما هو تقليدي وتقديم حلوى رمضان الشرقية كالكنافة والبسبوسة بطرق مبتكرة أقبل عليها الناس وخاصة الشباب.

كنافة رمضان أصبحت لها صيحات وأفكار كسرت القوالب التقليدية لحلوى رمضان.

وكبرى مصانع الحلوى في مصر تتنافس في ابتكار أشهى الأطباق الرمضانية عبر مزج الحلوى الشرقية المعتادة مثل الكنافة وبلح الشام بالحلوى الغربية، فنجد مثلاً كنافة بالنوتيلا وبالكريم بروليه، وأم على بالكريمة وغيرها.

مصانع أخرى ابتكرت أفكاراً جديدة هذا العام للبسبوسة بإضافة الشوكولاتة وقطع الفاكهة، وكذلك الأرز باللبن والمهلبية.

الجديد ليس فقط في الأطعمة ولكن أيضاً في طريقة تقديمها.

هذه الأفكار الجديدة لحلوى رمضان لاقت إقبالاً كبيراً وخاصة بين الشباب المولع بالنكهات الغربية.

بينما لا يزال كبار السن يتمسكون بالحلوى الشرقية بشكلها التقليدي كطابع للشهر الكريم، إلا أن عشق جيل الشباب لهذه الأطباق المبتكرة جاءت حافزاً لصناع الحلوى للتفكير طوال العام فيما سيقدمون من جديد رمضان القادم.