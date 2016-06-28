"هابي بيرث داي".. شائعة الحقوق يمكننا غناؤها دون خوف!

أقر قاض فيدرالي اتفاقاً بالتراضي ينص على أن أغنية "هابي بيرث داي" الشهيرة باتت شائعة الحقوق، الأمر الذي يسمح بتأديتها من دون دفع حقوق مؤلف.

وقد وافق على هذا الاتفاق القاضي، جورج كينغ، في لوس أنجلوس، واضعا حدا لنزاع بين شركة الإنتاج الموسيقي "وارنر/تشابل ميوزيك" التي تؤكد أنها تملك حقوق الأغنية، ومقدمي شكوى جماعية رفعت العام 2013.

وقال محامي مقدمي الشكوى دانييل شات "هذا انتصار كبير للجمهور وللفنانين الذين يريدون استخدام "هابي بيرث داي تو يو" في أشرطة الفيديو وفي موسيقاهم".

وقد بدأت الملاحقات عندما رفض منتجو فيلم بميزانية متواضعة مكرس لتاريخ الأغنية دفع 1500 دولار، طالبت بها شركة الإنتاج الموسيقي لاستخدام الأغنية.

واعتبر القاضي كينغ العام الماضي أن حقوق الأغنية ليست ملكا لشركة "وارنر/تشابل ميوزيك" أحد فروع مجموعة "وارنر ميوزيك" العملاقة.

ووافقت شركة الإنتاج الموسيقي عندها في إطار اتفاق بالتراضي على دفع 14 مليون دولار وهو مبلغ مواز لمطالباتها بشأن الحقوق على هذه الأغنية.

واتفق الطرفان على أن باتي هيل وهي مدرسة في روضة أطفال في كنتاكي (الوسط الشرقي) ألفت كلمات الأغنية العام 1893 مع شقيقتها ميلفريد. ويؤكد البعض أن اللحن وضع قبل ذلك.

وكان عنوان الأغنية في الأساس "غود مورنينغ تو يو".

واشترت "وارنر/تشابل ميوزيك" الشركة التي كانت تؤكد أنها تملك الأغنية في العام 1988، مؤكدة أن الحقوق على كلمات الأغنية تستمر حتى العام 2030.