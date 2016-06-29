صفحات الغش بمصر تتحدى.. سننشر امتحان الدين وأجوبته

رغم ضربات الأجهزة الأمنية بضبط القائمين على صفحات الغش والقبض على عدد كبير من المسؤولين بوزارة التعليم المصرية وتأجيل الامتحانات بسبب التسريب فاجأت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي المصريين جميعا بظهورها من جديد وتأكيدها على تسريب امتحان الدين الذي سيجري اليوم الأربعاء بعد تأجيله منذ يوم 5 يونيو الماضي.

وقال أدمن صفحة شاومبينج بيغشش ثانوية عامة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" إن الامتحان موجود لديهم وسيتم نشره على الصفحة وبأجوبته الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء وقبل موعد الامتحان كما تعهد بتسريب امتحانات باقي المواد المؤجلة قبل موعدها بـ4 ساعات وتحديدا في الخامسة صباحا.

وكان الدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم المصري قد قرر إلغاء امتحان مادة الدين للثانوية العامة الذي أقيم يوم 5 يونيو وذلك بسبب تسريبه على صفحات الغش الإلكتروني قبل ساعة من موعده.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من اعلان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري، إعادة طبع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة المؤجلة في إحدى الجهات السيادية.

وقال خلال لقائه مع رؤساء الهيئات البرلمانية، اليوم الثلاثاء، إن قرار إلغاء وتأجيل بعض امتحانات الثانوية العامة جاء بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب والمحافظة على قيم المجتمع ومنع الغش.