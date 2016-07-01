بالصور.. في قلب باريس "شانيل" تزرع حقل قمح

ترعى دار الأزياء والمجوهرات الشهيرة شانيل عملاً فنياً نادراً يقوم به الفنان الفرنسي غاد ويل في قلب العاصمة الفرنسية باريس وبالتحديد في ساحة فاندوم، ويستمر العمل الفني من 1 يوليو إلى 7، ليتزامن مع تقديم التشكيلة الجديدة لمجوهرات شانيل الراقية والتي تحمل اسم "قمح شانيل".

وقد زرع جاد ويل حقل القمح في صناديق سوداء اللون تحتوي على الرمل الكافي لزرعها وهي تماماً تجاه فندق ريتز الباريسي الشهير وتجاه مقر وزارة العدل الفرنسية في الساحة التي تجمع افخر صانعي المجوهرات في العالم.

وبعد باريس سوف تقدّم شانيل وجاد ويل عملاً مشابهاً اي حقل قمح في قلب المدينة في مدينة سومور الفرنسية مسقط رأس غابرييل شانيل المعروفة بإسم "كوكو" شانيل مؤسسة الدار الشهيرة.

