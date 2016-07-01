شرطة نيويورك تقبل اللحية بحكم قضائي

أكد محامو شرطي #مسلم، أقام دعوى قضائية ضد إدارة #شرطة #نيويورك بعد إيقافه عن العمل لرفضه حلق لحيته، أمس الخميس، أنه أعيد للخدمة ووافقت الإدارة على إعادة النظر في حظرها على إطلاق #اللحى.

وأمر قاض الأسبوع الماضي إدارة شرطة نيويورك بالاستمرار في دفع راتب وحوافز الضابط مسعود سيد بعد أن أقام الدعوى ضد الإدارة باعتبار أن سياسة عدم إطلاق اللحى غير دستورية.

وقال الضابط سيد في بيان نشره محاموه "يبدو أن الإدارة اتخذت الخطوة الأولى المهمة لمعالجة مسألة مهمة ومبعث قلق لضباط من عقائد مختلفة".

وأضاف: "أنا متفائل من أن السياسة الجديدة للإدارة ستتيح لي في واقع الأمر ولغيري من الضباط إطلاق اللحى بطول معقول دون الخوف من العقاب أو العداء".