الأمطار الموسمية تقتل العشرات في باكستان

لقي 33 شخصاً حتفهم بسبب سيول ناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في شمال #باكستان بينهم 31 في قرية بالقرب من الحدود مع أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد.

وبدأت الأمطار الغزيرة تنهمر على المنطقة مساء السبت وتركزت خصوصاً على مقاطعة خيبر بختونخوا التي اجتاحتها سيول مدمرة خلال السنوات الماضية رأى علماء أنها على صلة بالتغير المناخي.

وكانت منطقة شيترال على الحدود الشمالية الغربية الأكثر تضرراً، حيث اجتاحت #السيول مسجداً وعدة مساكن ونقطة للجيش في قرية آرسون النائية، وفق ما أفاد رئيس بلدية القرية مغفرة شاه الأحد.

وقال مسؤول محلي آخر هو أسامة واريتش إن ستة جنود ما زالوا مفقودين وإنه تم العثور على جثث ثمانية من أهالي القرية المفقودين في الجانب الأفغاني من الحدود.

وفي حادث آخر قتل مهندسان صينيان وأصيب خمسة #عمال باكستانيين بجروح عندما سقط سقف في ورشة بناء في سد تربلة بسبب الأمطار الغزيرة التي بدأت تنهمر في وقت متأخر السبت، وفق لطيف الرحمن المتحدث باسم هيئة إدارة #الكوارث في مقاطعة خيبر بختونخوا.

وأدت المطار الغزيرة وانزلاقات التربة في أبريل إلى مقتل 127 شخصا في خيبر بختونخوا وجلجيت بالتستان وكشمير الباكستانية.

وتتسبب الأمطار الغزيرة في موسم الربيع والأمطار الموسمية في يوليو وأغسطس سنوياً بانهيار الكثير من المساكن في المناطق الريفية الفقيرة.

وأدت الأمطار والسيول إلى قتل المئات وتدمير الطرق والمزروعات خلال السنوات الأخيرة وبلغت حصيلتها الصيف الماضي 81 قتيلا ونحو 300 ألف منكوب.

وكانت سنة 2010 الأسوأ عندما غمرت المياه تقريبا خمس مساحة البلاد وتسببت بمقتل نحو الفي شخص وتشريد 20 مليونا.