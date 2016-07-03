الإجابة عن سؤال مقابل ليلة في برج إيفل

يعد #برج_إيفل من معالم العاصمة الفرنسية #باريس الأبرز للسياح لكنه تحول لليلة واحدة فقط إلى منزل تبيت فيه عائلة بريطانية.



وفازت ميشيل ستيفنسون وعائلتها بإقامة لليلة واحدة في المعلم الفرنسي الشهير في مسابقة نظمها موقع "هوم أواي" لاستئجار منازل العطلات بعد أن أجابت على سؤال "ماذا ستفعل إذا كانت شقة #هوم_أواي في إيفل تاور لك لليلة واحدة."



وكانت ستيفنسون وهي والدة طفلين مصابين بمرض #التوحد بين 4 رابحين سينالون فرصة المبيت لليلة واحدة في الشقة الفخمة الواقعة في الطابق الأول من #البرج والمطلّة على مناظر رائعة للمدينة وسيحصلون على جولة في الممرات غير المفتوحة للزوار.



وقالت ستيفنسون في إشارة إلى ولديها "فعلت هذا من أجلهما حقا إذ إنهما مسحوران ببرج إيفل وشكله وأضوائه؟ أظن أنّه كونهما مصابين بمرض التوحد فإن الأضواء هي عامل الجذب بالنسبة لهما. إنه أمر لن يتكرر (في حياتهما) مرة أخرى."