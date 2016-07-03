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طريقة غريبة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات

المصدر: ويلينغتون – فرانس برس
كوكايين - getty
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أعلنت الشرطة في نيوزيلندا أنها ضبطت كمية قياسية من #الكوكايين مخبأة في رأس حصان كبير مرصع بماسات مزيفة مرسل من المكسيك.

وتبلغ قيمة الكوكايين المحشوة في المنحوتة البالغ وزنها 35 كيلوغراماً عشرة ملايين دولار، وهي عملية ضبط قياسية في نيوزيلندا.

وقد أرسلت المنحوتة جوا في مايو وسمح تحقيق استمر ستة أسابيع بتوقيف مكسيكيين اثنين وأميركي على ما أوضحت الشرطة.

وقالت الشرطة إن هذه المخدرات كانت موجهة خصوصاً إلى أجانب أتوا للعمل في قطاع البناء في كرايستشيرش بعد زلزال العام 2011.

وأدى وجودهم إلى ارتفاع في الطلب على المخدرات.

وقال خبير في قضايا المخدرات في جامعة ماسي إن جزءاً من المخدرات قد يكون موجها إلى أستراليا أيضاً.

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