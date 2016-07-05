الأخضر يضيء الإمارات والكويت وقطر تضامنا مع السعودية

أضاءت دول خليجية أهم أبراجها باللون الأخضر، تضامناً مع المملكة العربية السعودية إزاء ما تعرضت له من عمليات إرهابية في كل من جدة والقطيف والمدينة المنورة، وتعبيراً عن اللحمة الخليجية.

وقد غطى اللون الأخضر برج خليفة وأبراج الكويت، وبرج إسباير في قطر.

هذا ووقعت 3 تفجيرات انتحارية في السعودية، مساء الاثنين، أحدها في موقف سيارات قوات الطوارئ قرب #الحرم_النبوي من الجهة الجنوبية، حيث يوجد المقر الرئيسي للمحكمة الشرعية في #المدينة_المنورة .

والتفجيران الآخران وقعا بالقرب من أحد المساجد المجاورة لسوق مياس في محافظة القطيف شرق السعودية، وتم العثور على أشلاء بشرية لثلاثة أشخاص يجري التحقق منها".

وتأتي التفجيرات الثلاثة بعد يوم من فشل انتحاري في الوصول إلى هدفه مساء الأحد الماضي، ففجّر نفسه داخل مواقف #مستشفى_الدكتور_سليمان_فقيه في مدينة #جدة بالسعودية.