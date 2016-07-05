هجمات بالرصاص ولحم الخنزير على مسلمين بأوروبا وأميركا

يأتي #العيد هذا العام، حاملا للمسلمين أخبارا مرفقة بصور وشرائط مقززة، عن هجمات بالجملة تعرض لها عدد منهم بأوروبا وأميركا، منها هجمة بالرصاص على طبيب عيون كان في طريقه لأداء صلاة الفجر في مسجد بمدينة #هيوستن في ولاية #تكساس الأميركية، في حادث #كراهية جاء بعد يوم من تعرض مسلم آخر للضرب خارج مسجد بولاية #فلوريدا ، فيما انهال مجهولون بضرب متنوع على مراهقين اثنين من #المسلمين بـ #نيويورك، بينما رصدت كاميرا مراقبة أحدهم في الطرف الآخر من العالم، وهو يرمي لحم خنزير في حديقة مسجد بـ #لندن .

الدكتور Arslan Tajammul لا يزال في مستشفى نقلوه إليه بعد إصابته برصاصتين "لا تهددان حياته بخطر" طبقا لما ذكرت قناة KTRT التابعة لشبكة ABC News التلفزيونية الأميركية، والتي نقلت "العربية.نت" من موقعها فيديو تبثه عما حدث له حين أوقف سيارته وترجل منها لدخول "مسجد المدرسة الإسلامية" بهيوستن، فإذا بمن كمنوا له، وهم 3 ملثمين، يستهدفونه باكرا صباح الأحد برصاصهم، ثم لاذوا بالفرار.

وآخر انهالوا عليه ضربا خارج المسجد

قبلها بيوم، أي السبت، تعرض مسلم للضرب خارج المسجد الذي كان يتردد عليه الأفغاني الأصل عمر متين، مرتكب "مجزرة الملهى" في 12 يونيو الماضي، حيث قتل 49 من رواد ملهى Pulse في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، قبل أن يسقط بعد 3 ساعات قتيلا برصاص الشرطة.

مكتب قائد شرطة مدينة Saint Lucie الواقع فيها المسجد بفلوريدا، ذكر أن الهجوم حدث خارج مركز Fort Pierce الإسلامي، وفق ما قرأت "العربية.نت" مما نقلته الوكالات، وروى أن الضباط وجدوا الضحية ينزف دما من لكمات بالرأس والوجه عنيفة تعرض لها، وأن مشتبها به تم اعتقاله، عمره 22 واسمه تيلور مازانتي، فاحتجزوه "وهو أبيض، راح يصرخ بالضحية: "يجب أن تعودوا إلى بلدكم أيها المسلمون" قبل أن يهاجمه ويسقطه ملطخا بدمه على الأرض"، وفق ما ذكر ممثل عن "مجلس العلاقات الأميركية-الإسلامية" المعروف بأحرف CAIR اختصارا، ورافق مجريات ما حدث للضحية الذي لم تذكر الشرطة اسمه للآن.

وفي نيويورك انقضّ أحدهم باكرا فجر الأحد على شابين مسلمين، كانا خارج مسجد #بروكلين ، وراح يصفهما بالإرهابيين وهو ينهال عليهما بالضرب واحدا بعد الآخر، وفق ما نرى أعلاه في فيديو نقلته "العربية.نت" من قناة "يوتيوبية" تابعة لموقع buzzfeed الإخباري الأميركي، المضيف عما حدث أن الرجل انقضّ على المراهقين فجأة الساعة 1.18 دقيقة بعد منتصف الليل وهما في طريقهما الى مركز بروكلين الإسلامي.

موقع "بازفيد" ذكر في تقريره أيضا، أن الشرطة أبلغته بعدم وجود سجل لديها بشأن الحادث في أول الأمر، لكن صورا حصل عليها الموقع أظهرت وجود عدد من أفرادها وسياراتها في مكان الحادث، ولم يؤكد متحدث باسمها وقوع الاعتداء إلا بعد أن ألح buzzfeed بالسؤال، فيما كشف محمد باهي، وهو مدير المسجد، بأنه طلب مرارا زيادة الحماية "لكن من دون جدوى" ثم قام مسؤول في الشرطة بزيارة المسجد بعد الحادث وقدم اعتذاره عن عدم إرسالها أي وحدات لحماية المركز الإسلامي خلال رمضان.

أما في لندن، فرصدت كاميرا مراقبة مثبتة خارج مسجد Finsbury Park بشمال لندن، مجهولا الساعة 4.15 فجر الخميس الماضي، وهو يرمي بكيس فيه قطع من لحم خنزير إلى حديقة المسجد، إلا أن الشرطة أفرجت أمس الاثنين فقط عن فيديو لما فعل، ونقلته "العربية.نت" من موقع صحيفة The Sun البريطانية، القائلة بخبرها أن رامي اللحم الخنزيري شاب ثلاثيني العمر، وتبحث عنه الشرطة لاعتقاله.