أميركية تصور مقتل صديقها بيد الشرطة "على الهواء"

قامت سيدة أميركية بنقل تفاصيل مقتل صديقها بعد تعرضه لإطلاق النار من قبل الشرطة، وبُثت الواقعة على الهواء مباشرة، الأربعاء، من خلال حسابها على موقع "فيسبوك".

ويظهر مقطع الفيديو الذي يتم تدواله على نطاق واسع لقطات لصديقها وهو يحتضر عقب لحظات من إطلاق النار عليه ورجل الشرطة يصوب مسدسه نحوها قبل أن يطلب منها الترجل ويعتقلها.

وفي تفاصيل الحادثة التي وقعت في ولاية مينيسوتا، ذكر موقع "بز فيد" الإخباري أن الشرطي أطلق أربع رصاصات على الضحية.

وقالت لافيش رينولدز في الفيديو، إن الشرطة قتلت صديقها، فبعد إيقافهما لمخالفة مرورية حاول صديقها إخراج بطاقة الهوية من جيبه، حيث إن لديه رخصة لحمل السلاح، إلا أن الشرطي بادر بإطلاق النار عليه.

ثم أجهشت رينولدز بالبكاء وهي تخاطب الشرطي قائلة: "أرجوك لا تخبرني أن صديقي قد مات. أنت أطلقت 4 رصاصات عليه. كان فقط يحاول إخراج رخصته".

وأقرت الشرطة بالواقعة في بيان، معلنة أنه أثناء توقيف شخص بخصوص مخالفة مرورية، جرى تبادل لإطلاق النار وتوفي على إثرها.

ويأتي الحادث بعد يوم واحد من مقتل رجل أسود على يد ضابطي شرطة بعدما طرحاه أرضا وأطلقا النار على صدره أمام متجر في باتون روج بولاية لويزيانا.

وأثارت لقطات في تسجيلين مصورين لحادث إطلاق النار، الذي وقع الثلاثاء صباحاً، احتجاجات وموجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أحدث حالة لتعامل وحشي مزعوم من جانب الشرطة ضد أميركيين من أصل إفريقي في مدن بدءاً من فيرغسون بولاية ميزوري إلى بالتيمور ونيويورك.