بريتني سبيرز وسيلينا غوميز تغنيان لضحايا أورلاندو

شارك نحو 20 فناناً، من بينهم بريتني سبيرز وسيلينا غوميز وميغان تراينور، في تسجيل أغنية "هاندز" (اياد) تكريماً لضحايا اعتداء أورلاندو سيذهب ريعها للناجين وعائلات الضحايا.

ووضع الأغنية المهداة إلى ضحايا هذه المجزرة، التي أودت بحياة 49 شخصاً في فلوريدا الشهر الماضي، جاستن ترانتر وجوليا مايكلز، كما شارك في إنتاجها البريطاني مارك رونسون.

وجاء في كلام الأغنية، وهي من إنتاج شركة "إنترسكوب" أحد فروع مجموعة "يونيفرسال ميوزيك"، أن هذه الأيدي التي أعطت الأغنية عنوانها "قادرة على تدمير العالم كما أنها قادرة على تغييره".

وتشارك في الأغنية أيضاً جنيوفير لوبيز التي تعمل على أغنية أخرى يذهب ريعها للناجين مع مؤلف المسرحية الغنائية "هاملتون" لين مانيل ميراندا.

كذلك شاركت في العمل غوين ستيفاني وماري ج. بلايدج وبينك.





