عنقود عنب من 30 حبة يباع بـ11 ألف دولار في اليابان

بيع عنقود عنب من 30 حبة بسعر غير مسبوق بلغ 10900 دولار، الخميس، في أول مزاد على الفاكهة هذا الموسم.

ودفع رجل من غرب اليابان هذا السعر في مقابل ثلاثين حبة من عنب "روبي رومان" التي يبلغ حجم الواحدة منها حجم كرة الطاولة.

وأوضح الشاري تاكامارو كونيشي "سنعرض العنقود في متجرنا قبل أن يتذوقه زبائننا".

وليس من النادر أن تباع فاكهة استثنائية بأسعار باهظة جدا من قبل أشخاص يسعون إلى تحقيق سمعة، أو تجار يريدون الترويج لمتجرهم.

وتنظم التعاونيات الزراعية عمليات بيع كهذه تحظى بتغطية إعلامية واسعة، من أجل لفت انتباه المستهلكين.

وبيعت بطيخة العام الماضي بسعر 350 ألف ين (3500 دولار بالسعر الحالي)، فضلا عن شمامتي "يوباري"، وهي الفاكهة الأفخر في اليابان، بسعر 1,5 مليون ين، أي حوالي 15 ألف دولار.