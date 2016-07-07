بلغاريا تضبط 200 كلغ هيروين عند حدودها مع تركيا

أعلنت الشرطة البلغارية ضبط ما لا يقل عن 200 كلغ من الهيروين مخبأة في علب صلصة طماطم محملة في شاحنة، وهي من أكبر عمليات ضبط مخدرات من هذا النوع في #بلغاريا.

وقد خضعت الشاحنة الكبيرة التي اكتشتف فيها #المخدرات للتفتيش بعيد دخولها إلى بلغاريا عبر الحدود مع #تركيا.

وكانت الشاحنة المسجلة في إيران متجهة إلى #هولندا على ما قالت الناطقة باسم النيابة العامة روميانا ارنودوفا.

ووضعت مادة الهيروين في علب صلصة طماطم. وبين فحص بالسكانر أجرته الجمارك تفاوتا في الكثافة بين 44 ألف علبة، وبعد فتح 400 منها عثر على 200 كلغ من #الهيروين.

وأوضحت أرنودوفا أن "الكميات المضبوطة قد تكون أكبر بكثير، ومن الممكن أن يطلب القضاء فتح كل العلب الـ44 ألفا".

إلى ذلك، تقع بلغاريا على طريق تهريب المخدرات من #الشرق_الأوسط إلا أن عمليات ضبط الهيروين تراجعت بشكل كبير في العام 2015 مقارنة بالسنوات السابقة.

وجاء في تقرير العام 2016 للمرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان أن الأطراف الرئيسية في سوق الهيروين هي مجموعات إجرامية تركية وألبانية وباكستانية.