إعصار يضرب تايوان ويتسبب بإجلاء آلاف الأشخاص

ضرب الإعصار نيبارتاك المصحوب بأعتى رياح منذ أكثر من قرن، تايوان الجمعة وتسبب في إجلاء 15 ألف شخص وإلغاء مئات الرحلات الجوية وإغلاق مدارس ومكاتب.

وقد وصل نيبارتاك إلى اليابسة في قرية تايمالي في منطقة تايتونغ الشرقية، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية بلغت سرعتها 198 كلم في الساعة، وهي الأعنف منذ 1901.

وقد عثر الجمعة على جثة جندي سقط في نهر قبالة جزيرة دونغيين.

ولقي أمس رجل مصرعه غرقا قبالة شاطئ هوالييت شرق الجزيرة أيضا، كما افادت حصيلة أعدتها السلطات التي أحصت عشرات الجرحى. وأصيب القسم الأكبر من هؤلاء بحجارة قذفتها الرياح.

وبث التلفزيون صور أشجار مقتلعة ولوحات إشارات محطمة وقطار للبضائع منحرفا عن سكته.

وتراجعت قوة الإعصار لدى مروره بالجزيرة، واتجه إلى شرق الصين.

واضطر أكثر من 15 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم المهددة بانزلاقات للتربة أو فيضانات، وتوجه 3700 منهم إلى ملاجئ.

وما زال التيار الكهربائي مقطوعا عن حوالي 125 ألف منزل، في مقابل 466 ألفا في ذروة العاصفة.