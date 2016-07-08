تاكسي الدراجات النارية أحدث طرق حل أزمة المواصلات بمصر

بدأت في مدينة الإسكندرية المصرية، إحدى الشركات في تطبيق مشروع تاكسي #الدراجات_النارية كمحاولة لحل #أزمة_المواصلات.

بدأ المشروع من #الإسكندرية وحقق نجاحا ملحوظا منذ انطلاقه في بداية شهر رمضان.

ويقول طارق محمد مدير شركة كابي "من خلال اتصال تلفوني لمقر الشركة يحدد الزبون موقعه لتتحرك على الفور الدراجة إلى المكان المطلوب، ليفأجأ بعدها المواطن الاسكندري بهذا المشهد غير المعتاد".

ويضيف "عشرات من الشباب ينطلقون في #شوارع المدينة الساحلية وخلفهم يجلس الزبائن".

وقرر سيف الذي يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما، الالتحاق بهذا المشروع، ليحول هوايته في قيادات الدراجات البخارية إلى عمل ثابت وبدخل مغرٍ.

ويقول سيف "تحصيل الأجرة يبدأ بتعريفة قدرها عشرة جنيهات، يضاف إليها جنيه واحد عن كل كيلومتر".

ونجحت تلك في استقطاب الكثير من الزبائن الذين رأوا فيها حلا ناجحا من حيث #السرعة و #المرونة وأقل تكلفة من سيارات الأجرة العادية، وحرصا على شرائح البنات والسيدات اللواتي قد يعترضن على فكرة الجلوس خلف الرجال على هذه الدراجات، قررت الشركة تعيين الفتيات لقيادة دراجات مخصصة للنساء فقط.. تجربة أثبتت نجاحا على الرغم من جرأتها وغرابتها.

واختلف أهالي الإسكندرية حول المشروع وقدرته على الاستمرار والمنافسة، وهل يمكن أن تساهم التجربة بالفعل في حل أزمة المواصلات في مصر؟