بالفيديو..حوت عملاق يفاجئ مصطافين مصريين بالبحر المتوسط

فوجئ مصطافون مصريون أثناء السباحة بساحل مارينا على شاطئ #البحر_المتوسط خلال أيام العيد بظهور حوت كبير بالقرب منهم ويسبح في #المياه القريبة من الشاطئ، مما أثار حالة من الرعب لديهم.

وردت وزارة البيئة المصرية على ذلك بقولها إنها تلقت بلاغا عن تواجد #حوت في منطقة مارينا، وعلى الفور تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بجهاز شؤون البيئة من المختصين بقطاع حماية الطبيعة والإدارات المعنية والدفع بمجموعات علمية متخصصة للرصد والمراقبة والتتبع لحركته والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدته على الخروج من السواحل الضحلة التي جنح إليها والعودة إلى بيئته #الطبيعية في المياه العميقة .

وأضافت أنه جار مسح المناطق التي شوهد فيها الحوت والأماكن التي يتوقع تواجده فيها للتعامل الفوري مع الموقف من قبل #المتخصصين مشيرة إلى أنه تبين أنه أحد أنواع الحيتان البالينية عديمة الأسنان والمعروف باسم حوت الزعنفة أو الحوت المزعنف وهو أحد الحيتان المسجلة المقيمة في #المياه_المصرية والمصنف عالمياً مهدد بخطر الانقراض طبقاً لقاعدة بيانات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة .

وقالت إن الصيد الجائر والتلوث وتدمير بيئة الحوت والتصادم مع السفن والضوضاء الناتجة عن أنشطة بشرية تعتبر أحد أكبر المهددات التي تؤثر على بقائه بشكل كبير.

وأكدت الوزارة أن حوت الزعنفة من الحيتان الكبيرة المتواجدة في جميع محيطات العالم والبحار الكبيرة، ويستمد اسمه من زعنفته الظهرية فوق ظهره والتي تبعد بمسافة ثلثي الجسم من الرأس ويتميز بشكله الانسيابي الطويل ولونه الرمادي أو البني المسود الذي يغطيه فيما عدا المنطقة البطنية، حيث يسودها لون أفتح ويبلغ الطول المتوسط لذكور الحيتان الزعنفية حوالي 19 مترا، بينما الأنثى 20 مترا.

وأشارت إلى أن جميع أنواع الحيتان المسجلة بالبحر المتوسط بشكل عام والساحل المصري بشكل خاص لا تمثل أي خطورة على البشر ولم يسجل نهائيا صدور أي تصرف عدواني لها جهة البشر داعية المواطنين المترددين على السواحل المصرية بعدم القيام بأي تصرف عدواني تجاه الحيتان أو القيام بأي تصرف قد يؤدي إلى إزعاجها وذلك في حالة رصدها في محيط الأماكن السياحية.

وطالبت الوزارة المواطنين القيام بتصوير الحيتان والكائنات البحرية الكبيرة، مثل الدرافيل والسلاحف البحرية والأسماك الغريبة في حالة رؤية أي منها بالمناطق الساحلية وإرسالها لمسؤولي جهاز شؤون البيئة مع تحديد مكان وتاريخ الرصد .

من جانبه قال حسن الطيب رئيس جمعية الانقاذ البحري لـ "العربية.نت" إن وجود الحيتان بالقرب من الشواطئ أمر مطمئن مضيفا أنها ليست عدوانية أو من آكلات لحوم البشر وهي في الغالب صديقة للإنسان ووجودها يدل على بيئة بحرية سليمة وصحية، كما أن تواجدها بالقرب من الشواطئ أو الخلجان أمر يدل أيضا على أنها ضلت الطريق، ويجب حسن معاملتها كضيف طيب وليس مفترسا.

وأكد أن الحيتان تعد من الحيوانات البحرية المنقرضة والمعرضة للانقراض بسبب الصيد الجائر وتأتي من دول آسيوية مثل اليابان والصين وهما من أكثر الدول صائدة للحيتان لذا تفر هذه الحيتان وتأتي لسواحلنا.