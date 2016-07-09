بالفيديو..مدرب مصري يسحل مصورا تابعا للأمن بالملعب

في واقعة تحدث لأول مرة داخل الملاعب المصرية سحل مدرب مصري مصورا تابعا للأمن داخل ملعب المباراة باستاد #الإسماعيلية شرق القاهرة .

فوجئت #جماهير_مصر التي تشاهد مباراة فريقي المصري البورسعيدي وغزل المحلة والتي أقيمت مساء #الجمعة وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما بحسام حسن #مدرب المصري وعميد لاعبي العالم يركض خلف مصور حتى يسقطه أرضا ويسحله ويحطم كاميراته الخاصة، ثم يتركه فريسة للاعبي وإداريي فريقه لاستكمال الاعتداء عليه .

وتبين أن المصور يدعى رضا عبدالمجيد أبو زيد ويعمل مصورا في العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الإسماعيلية، حيث حرر محضرا في قسم ثان الإسماعيلية ضد حسام حسن.

وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الإسماعيلية لـ" العربية.نت" إن المصور يعمل أمين شرطة وفوجئ بمحاولة #المدرب_الفني للنادي المصري الإمساك به والاعتداء عليه أثناء قيامه بأداء عمله وإنه حاول الهرب منه حفاظا على الكاميرا الخاصة بجهة عمله، إلا أن المدرب تمكن من اللحاق به وإيقاعه أرضا واعتدى عليه بالضرب والركل ثم حطم الكاميرا داخل أرض الملعب.

ونفي المسؤول الأمني قيام أمين #الشرطة باستفزاز المدرب أو توجيه أي شتائم له مؤكدا أنه تم عمل تقرير طبي للمصور المعتدى عليه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدرب .

من جانب آخر كشف التقرير الطبي الصادر من مستشفى الإسماعيلية العام تفاصيل الإصابات التي تعرض لها أمين الشرطة وقال إنه بتوقيع الكشف الطبي على رضا عبدالمجيد أبو زيد، 40 سنة أمين شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية ويقيم في السنطة غربية وجد أنه مصاب بعدة سحجات وكدمات بالجسم والوجه وتم ارفاق التقرير بالمحضر الذي تم تحريره للمدرب وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه كشف حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري عن سبب تعديه بالضرب على المصور وقال في تصريحات فضائية عقب المباراة إن المصور تعدى عليه لفظيا أكثر من مرة و شتم اللاعبين وتحرش بهم لذلك لم يتمالك نفس إزاء الاهانات التي لحقب بلاعبي فريقه وهرول خلف المصور للانتقام منه .

وردا على ذلك قال المهندس عامر حسين، #رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري بأنه سيتم دراسة الواقعة بعد الاطلاع على تقرير المراقب والمشاهد التلفزيونية مؤكدا أنه سيتم توقيع عقوبات قاسية.

إدارة نادي المحلة الطرف الثاني في المباراة أصدرت بيانا رسميا استنكرت فيه الأحداث التي وقعت عقب المباراة وأكدت على تمسكها بحقوقها القانونية لحفظ حق النادي بعد الاعتداء على لاعبي الفريق من جانب لاعبي المصري وجهازهم الفني مشيرة إلى أن نادي #المحلة سيرسل مذكرة رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بالواقعة .