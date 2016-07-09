كرواتيا تحذر السياح: لا تلتقطوا صور سيلفي سخيفة

دعت خدمات الإسعاف الكرواتية على حسابها في "تويتر" السياح إلى توخي الحذر عند التقاط الصور، طالبة منهم "التوقف عن أخذ صور سيلفي سخيفة وخطرة".

وأطلقت خدمات الإسعاف الكرواتية هذا النداء بعد سقوط سائح كندي في العشرين من العمر من علو 75 مترا في متنزه بليتفيتسه الوطني في وسط البلاد في نهاية يونيو. فهو فقد توازنه على حافة هوة عندما كان يبحث عن أفضل منظر لالتقاط صور ذاتية (سيلفي) بواسطة هاتفه الذكي. ونجا الشاب بفضل الأشجار التي خففت من حدة السقطة.

لكن العام الماضي، لم ينج سائح سلوفاكي في الرابعة والخمسين من حادثة مماثلة.

وجاء في الرسالة التي نشرتها خدمات الإسعاف على منصة التواصل الاجتماعي "أعزائي السياح، نكن لكم فائق الاحترام لكن حان الوقت كي تظهروا بعض الاحترام تجاه أنفسكم. فرجاء، توقفوا عن أخذ صور سيلفي سخيفة وخطرة وشكرا".

وتعد السياحة قطاعاً رئيسياً في اقتصاد كرواتيا التي يعيش فيها 4.2 مليون نسمة والتي استقبلت العام الماضي أكثر من 14 مليون سائح.