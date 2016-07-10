حتى تنام جيداً.. 5 أطعمة تجنّب تناولها ليلاً

حذَّر أطباء متخصصون من خمسة أطعمة بعينها، وقالوا إنها تؤثر سلباً على نوم الأشخاص، ونصحوا بعدم تناولها ليلاً حتى يتمكن الشخص من النوم بشكل جيد، ويتجنب الانزلاق إلى أمراض خطيرة قد تُدمر جسده.

وقال الأطباء الذين نقلت عنهم جريدة "ديلي ميرور" البريطانية إن الأطعمة الخمسة يمكن أن يؤدي تناولها قبل النوم إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية، فضلاً عن أنها تعكر صفو النوم بالنسبة لمن يأكلها قبله مباشرة.

والأطعمة الخمسة التي يتحدث عنها الأطباء وخبراء التغذية، بحسب الصحيفة البريطانية هي كما يلي:

أولاً: ساندويتشات البرغر، حيث على الرغم من كونها لذيذة ومحبوبة بالنسبة لكثير من الناس، إلا أن لها تأثيرا سلبيا على النوم، كما أنها لا تعتبر أصلاً طعاماً صحياً، لا في النهار ولا في الليل، كما أنها تحفز إنتاج الأسيد في المعدة وتسبب آلاما وحرقة خلال الليل لتعكر من صفو النوم في النهاية.

ثانياً: الكحول، حيث إن تناول المشروبات الكحولية يؤثر سلباً ويؤدي إلى "نوم غير لائق ولا مناسب"، بحسب ما يقول الخبراء، وذلك خلافاً لاعتقاد الكثيرين بأن الكحول يساعد الجسم على النوم. ويشير الأطباء إلى أن المشروبات الكحولية تضر بما يسمى "التمثيل الغذائي" في الجسم، وتؤدي بمن يتناولها قبل النوم الى الاستيقاظ عدة مرات خلال الليل.

ثالثاً: الشوكولا الغامقة، حيث يسود الاعتقاد بأن الشوكولا الغامقة أو النقية ملائمة صحياً بشكل أكبر بسبب انخفاض نسبة الدهون فيها، إلا أن هذا الأمر ليس صحيحاً بشكل كامل 100%، إذ إن لها آثارا سلبية على النوم لمن يتناولها قبل الذهاب إلى السرير. أما سبب تأثيرها السلبي على النوم فيعود الى أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الكافايين المنبه. وتقول "ديلي ميرور" إن القطعة الصغيرة من الشوكولا السوداء تحتوي على 20 ميلغراما من الكافيين، وهو ما يعادل نصف كوب من قهوة الـ"إسبريسو" الثقيلة، فضلاً عن هذا النوع من الشوكولا يؤدي إلى زيادة في ضربات القلب.

رابعاً: الكاري، وهو الأكل الهندي المشهور والذي بدأ يلقى رواجاً في مختلف أنحاء العالم، حيث يتميز بأنه حار ومليء بالبهارات، وهو ما يسبب أرقاً خلال الليل لمن يتناوله قبل النوم. وقد أظهرت دراسة أسترالية سابقة أن الرجال الذين يتناولون البهارات والفلفل ليلاً يعانون من نوم أقل عمقاً من غيرهم، وهم أكثر عرضة للاستيقاظ بين الحين والآخر.

خامساً: اللحوم، وهذا ينطبق على الدجاج والديك الرومي ومختلف أنواع اللحوم، حيث تبين بأن لها تأثيرا سلبيا على النوم وقدرة الإنسان على الراحة ليلاً والاستغراق في النوم.

وبينما يدعو الأطباء للابتعاد عن الأطعمة الخمسة، فإنهم ينصحون بتناول الحليب والكرز والموز والبطاطس الحلوة كأطعمة مناسبة قبل النوم، ولا تؤثر سلباً على من يرغب بليلة هادئة يستغرق فيها بالنوم.