صحيفة مصرية تحذف كاريكاتيرا مسيئا لضحايا التحرش

بعد أن تسبب في إثارة غضب المنظمات الحقوقية والنسائية لإهانته ضحايا #التحرش_الجنسي، اعتذرت صحيفة #المصري_اليوم" المصرية عن كاريكاتير مسيء وقامت بحذفه من على موقعها الإلكتروني.

وقالت الصحيفة إنها تعتذر لقرائها عن نشر #كاريكاتير مسيء لضحايا التحرش الجنسي في عدد اليوم الأحد، وتؤكد حرصها على إدانة هذه الجريمة ومحاربتها بكل الوسائل.

وأضافت خلال بيان نشرته أنها ترفض وصم الضحايا في جرائم التحرش الجنسي، مؤكدة إيمانها بضرورة تقديم الدعم الكامل لهن، وتشجيعهن على كشف الانتهاكات والتصدي للمعتدين، مع رفض أي تبريرات زائفة تسعى لتحميل الضحايا أي مسؤولية، أو إفلات المجرمين من العقاب.

وقالت الصحيفة إنها تدعم كل المبادرات المجتمعية والرسمية للقضاء على هذه الجريمة، التي حوّلت شوارع مصر إلى مكان غير آمن للنساء.

وكان الكاريكاتير المسيء قد تناول حوارا بين شاب ووالد فتاة يريد خطبتها ورد الشاب على الوالد بطريقة تسيء للفتاة لكونها تعرضت للتحرش.