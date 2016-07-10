"أفضل سيلفي" تمطر مواقع التواصل بأغرب الصور في مصر

أعلنت إحدى الشركات في مصر عن مسابقة لأفضل سيلفي، هذه المسابقة أمطرت موقع الفيسبوك بأغرب وأطرف الصور في مصر.

وخلال إعلان نشر على "فيسبوك" تحت عنوان أفضل صوره سيلفي في مصر لعام 2016 طلبت الصفحة من المشتركين الذين وصل عددهم إلى 300 ألف خلال أيام قليلة نشر صورة سيلفي مبتكرة وفريدة من نوعها في الصفحة مؤكدة أن الصورة التي ستحظى بأكبر قدر من الإعجاب والمشاركات ستفوز بالمسابقة وسيعلن عن الفائزين في حفل سيقام خلال أسبوعين.

وذكر القائمون على المسابقة الغريبة أن 50 صورة فقط هي التي سيتم اختيارها من قبل لجنه التحكيم حيث سيتم في المرحلة الأولى اختيار 20 صورة من حيث أعلى نسبة تصويت ويتم في المرحلة الثانية تصفية الـ 20 صورة إلى أفضل 5 صور من حيث أعلى نسبة تصويت وفي المرحلة الثالثة تتم المنافسة بين الـ 5 صور واختيار ثلاث صور فقط للمنافسة على المركز الأول.

واشترطت المسابقة أن تكون الصور جديدة ولم يسبق نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وتكون للمشترك نفسه ومعبرة وفيها فكرة وإبداع ومبتكرة جدا كما سمحت باستخدام الإضافات والخدع وحددت قيمة الجوائز بـ 1500 جنيه مصري لصاحب الصورة الفائزة بالمركز الأول و1000جنيه للفائز بالمركز الثاني و500 للفائز بالمركز الثالث مع هدايا أخرى قيمة من الشركة الراعية.

وتضمنت الصور المشاركة بالمسابقة كمية من الطرائف والغرائب والمغامرة وروح الدعابة وكل ما لا يمكن تخيله من خفة دم معروفة لدى المصريين.