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شاهد.. طفل برتغالي يواسي شابا فرنسيا عقب هزيمة الديوك

المصدر: العربية.نت
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في مشهد مؤثر، قام طفل برتغالي بمواساة شاب فرنسي عقب خسارة الفرنسيين كأس الأمم الأوروبية أمام البرتغال.

وأظهر المقطع ذهاب الطفل إلى المشجع الفرنسي الباكي ومواساته بكل روح رياضية، ونجح الطفل في تهدئة المشجع الذي احتضنه بشدة، ولاقى المقطع استسحسان جماهير الكرة حول العالم.

يذكر أن المنتخب البرتغالي لكرة القدم توج بلقبه الأول في البطولات الكبيرة، ودوّن اسمه في السجل الذهبي لبطولات كأس الأمم الأوروبية بإحراز كأس النسخة الخامسة عشر (يورو 2015)، بقذيفة مباغتة من اللاعب البديل إيدر لوبيز في الوقت الإضافي على نظيره الفرنسي أمس الأحد في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت في باريس.

كلمات دالّة

#فرنسا, #البرتغال, #الأمم الأوروبية, #باريس, #يورو 2016, #كأس أوروبا

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