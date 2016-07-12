جزائريون يحتفلون بفوز البرتغال في "الشانزيليزيه"

ظهرت مساء الأحد ١٠ تموز/ يوليو بعد المباراة النهائية لكأس أوروبا لكرة القدم "يورو ٢٠١٦"، والتي فاز بها منتخب البرتغال على المنتخب الفرنسي بهدف واحد، أعلام دول المغرب العربي، خاصة من المغرب والجزائر، حيث احتفل أصحابها بإطلاق هتافات وتهنئة أنفسهم بالنصر.

وتفاجأ عدد من مشجعي البرتغال الذين حضروا إلى جادة الشانزليزيه الشهيرة بعدد هذه الأعلام وحامليها الذين كانوا يحتفلون بفرقهم الوطنية التي لا علاقة لها بكأس أوروبا.

وبالقرب من متجر "دراغستور" الشهير على الشانزليزيه تجمّع عدد من الشبان الجزائريين هاتفين الشعار الشهير "وان تو ثري فيفا لالجيري" أي "واحد اثنين ثلاثة تحيا الجزائر"، وهو شعار أو أنشودة قصيرة تعود إلى منتصف سبعينات القرن الماضي، حينما سجل منتخب الجزائر 3 أهداف ضد المنتخب الإنجليزي في مباراة شهيرة. ولكن الهتاف بهذه الكلمات مساء انتصار البرتغال على فرنسا أثار دهشة وإعجاب، وأيضا بعض الغضب عند عدد من مشجعي البرتغال الذين كانوا يسألون "بماذا يحتفل الجزائريون؟ وما هي هذه الأهداف الثلاثة التي يحتفلون بها؟".

فظاهرة الأعلام الجزائرية والمغربية التي باتت تظهر في كل مناسبة أو تجمّع مثل الأعراس أو أي احتفال موسيقي أو انتخابي هي نوع من تحدٍّ للهوية الفرنسية عند العديد من الشباب الذين ولدوا في فرنسا وكبروا في مدارسها وتبنوا لغتها وثقافتها، لكنهم لا يحبون البلد ولا منشآتها ولا مؤسساتها ولا منتخب كرة القدم الفرنسي الذي يتهمونه بالعنصرية، بينما يتهم اليمين المتطرف نفس الفريق بأنه مليء بالفرنسيين ذوي الأصول الإفريقية والعربية، وأنه لا يعكس المجتمع الفرنسي.

وتبلغ هذه الظاهرة ذروتها في بعض المناطق مثل الجنوب الفرنسي، حيث منع رئيس بلدية مدينة نيس كريستيان استروزي -المقرب من الرئيس السابق ساركوزي- منذ سنتين من رفع أو استعراض أي علم غير فرنسي خلال الاحتفالات والمظاهرات والأعراس.

كما ظهر فيديو نشر من أيام للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء مباراة فرنسا ضد ألمانيا في مدينة مرسيليا وهو يستوقفه مشجع فرنسي يقول إن اسمه أسامة، وعندما يصور نفسه مع فرنسوا هولاند يهتف بالفرنسية "تحيا الجزائر" بشكل غريب.

وأمام موجة من الاستعجاب وأحياناً الغضب من هذه التصرفات فقلما يكون حاملو الأعلام "مشرّفين" للعلم الذي يحملونه.

بالمقابل، أراد الصحافي الفرنسي كلود اسكولوفتش أن يعرف الجواب عن سؤاله: "لماذا يغضب الفرنسيون من تصرفات حاملي العلم الجزائري ويتهمونهم بالازدواجية وبعدم الوفاء لفرنسا بينما يغفرون نفس التصرّف عند الفرنسيين من أصول برتغالية الذين أعلنوا مساء الأحد أنهم سيشجعون الفريق الأحمر بدل الفريق الأزرق، وحملوا أعلام وطن الآباء، ولم يتهمهم أحد بالخيانة أو بالباطنية أو بأي شيء سلبي" .