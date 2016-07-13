بوينغ 737 ماكس تثير إعجاب زوار معرض "فارنبورو" للطيران

يعد معرض "فارنبورو الدولي للطيران" واحدا من أكبر الفعاليات في عالم صناعة الطيران في العالم، حيث يصادف انعقاد دورة المعرض هذا العام المقامة خلال الفترة من 11 إلى 17 يوليو الجاري بمدينة فارنبورو بالمملكة المتحدة مرور 50 عاما على انطلاقه.

وخطفت طائرة بوينغ 737 MAX ذات الممر الواحد الأنظار في معرض "فارنبورو الدولي للطيران" باستخدامها أحدث تكنولوجيا الوقود وتخفيضها لكلفة التشغيل وزيادة كفاءة استخدام الوقود بنسبة 1,8 في المئة.

وتتوقع شركة بوينغ أن يكون هناك طلب على 39620 طائرة جديدة بقيمة 5,9 تريليون دولار خلال العشرين سنة المقبلة بزيادة قدرها أربعة في المئة عن توقعات العام الماضي، حيث يفضل عملاؤها حجم الطائرة 737 وتشكيلتها مع رفع كفاءتها.

أما شركة بومبارديه الكندية فقد استحدثت وسائل راحة ومتعة جديدة، مستهدفة النزوع إلى الرقي، وتأمل في الحصول على طلبات شراء جديدة لطائراتها ذات الكفاءة في استهلاك الوقود، حيث إنها تسعى إلى تحدي هيمنة ايرباص وبوينغ على سوق الطائرات متوسطة المدى ذات الممر الواحد.

وتصميم المقصورة طموح جدا، حيث تم توجد 3 مقاعد في جهة، ومقعدان في الجهة الثانية، ما يعني مقاعد أقل في الوسط مقارنة بالطائرات التي تحتوي على ثلاثة مقاعد في كل جهة.