طائرة "سولار امبالس 2" تهبط في القاهرة

حطت طائرة "سولار امبالس 2" في مطار القاهرة الأربعاء بعد يومين على إقلاعها من إسبانيا لمواصلة جولتها حول العالم باستخدام الطاقة الشمسية.

وبعد تحليقها بنجاح فوق المحيط الأطلسي وهبوطها في إشبيلية في 23 حزيران/يونيو، تبدأ الطائرة من القاهرة المرحلة السابعة عشرة والأخيرة والتي تنتهي في أبوظبي التي انطلقت منها في التاسع من آذار/مارس 2015.

و"سولار امبالس" طائرة خفيفة جدا لا يزيد وزنها عن وزن شاحنة، علما أن عرض جناحيها يوازي عرض جناحي طائرة بوينغ 747، وهي تطير بسرعة متوسطة تبلغ 50 كيلومترا في الساعة، وتعمل ببطاريات تشحن بواسطة الطاقة الشمسية التي تلتقطها حوالي 17 ألف خلية كهربائية ضوئية منشورة على جناحيها.

وقال السويسري اندريه بورشبورغ، الذي كان يقود الطائرة لأخر مرة في اتصال مباشر عبر الإنترنت مع مركز التحكم في ميلانو "كانت الرحلة رائعة.. كل شيء سار بشكل جيد جدا".

وأضاف "رأيت كل الدول، الجزائر وتونس وايطاليا وصقلية، كان هذا رائعا، رأيت كل شيء". وحلقت طائرته خصوصا فوق أهرامات الجيزة وأبو الهول قبل أن تهبط في مطار القاهرة.

ويتناوب بورشبرغ وزميله برتران بيكار على قيادة الطائرة التي تتسع لشخص واحد فقط.

وستنطلق المرحلة الأخيرة بعد ذلك بأيام، تتجه فيها الطائرة إلى أبوظبي التي أقلعت منها في التاسع من اذار/مارس 2015.

