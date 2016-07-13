هل اكتشفوا أقدم قرية في العالم؟

شهدت قبرص اكتشاف هياكل قديمة تعود إلى أكثر من 11 ألف عام قد تكون لأقدم قرية مكتشفة في العالم، على ما أعلن مسؤولون الثلاثاء.

حتى الآن، تعد مدينة #أريحا الفلسطينية - الواقعة في الضفة الغربية قرب نهر الأردن والبحر الميت - أقدم مدينة في التاريخ، وهي شمال البحر الميت، ويعود تاريخها إلى 10 آلاف سنة قبل الميلاد، كما أنها أخفض منطقة في العالم.

واكتشف أكثر من 20 هيكلا دائريا في #كليموناس قرب مدينة ليماسول جنوب الجزيرة المتوسطية، على ما أعلنت مديرية الآثار، مشيرة إلى أن هذا الاكتشاف يمثل "أقدم مظهر معروف على الإطلاق في العالم لنمط حياة زراعي وقروي".

ولفتت مديرية الآثار القبرصية إلى أن هذه الهياكل تعود إلى فترة تتراوح بين 10500 و11500 سنة خلت. وقد بنيت قبل ما لا يقل عن ألفي عام من ظهور أقدم نقطة استيطان معروفة في #قبرص حتى اليوم، وهي في موقع خيروكيتا المدرج على قائمة منظمة يونسكو للتراث الإنساني قرب مدينة لارنكا جنوب الجزيرة.

كذلك تم اكتشاف عظام لحيوانات خصوصا لهررة وكلاب في الموقع الذي كان يغطي مساحة تقارب خمسة آلاف متر مربع، بحسب علماء الآثار.

وذكرت مديرية #الآثار أن "الهياكل كانت مشيدة على مدرجات صغيرة مقامة على منحدرات قبالة الشاطئ".

وكان موقع كليموناس يحوي أدوات حجرية، إضافة إلى معدات للصيد وأخرى زراعية شبيهة بتلك المكتشفة في منطقة شرق المتوسط والعائدة إلى العصر الحجري الحديث.

وأشارت مديرية الآثار إلى أنه "رغم أن أكثر من 70 كلم من مياه البحر تفصل قبرص عن البر، غير أن الجزيرة كانت جزءا من التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأدنى خلال #العصر_الحجري الحديث".