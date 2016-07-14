استخدموا الـ"فيسبوك" خطأ.. فكان العقاب بـ"الشبشب"!

في حادثة مثيرة، قام ثلاثة شبان في محافظة كفر الشيخ (شمال مصر) بعمل حساب على موقع #التواصل_الاجتماعي " #فيسبوك" بغرض تشويه سمعة فتاة من أهل قريتهم، إلا أن الأمور لم تسر وفقاً لما خططوا له، حيث فضح أمرهم واكتشفت مؤامرتهم.

وقد عقدت جلسة #عرفية – ومثل هذه الجلسات أمر مشهور في مصر، خاصة بين سكان القرى والأقاليم - ضمت كبراء القرية وأعيانها وأهالي الشبان والفتاة.

وبعد التحقيق والتأكد أقرت الجلسة العرفية طلب الفتاة بأن تقوم بضرب الشبان الثلاثة بالشبشب أمام الحاضرين انتقاماً منهم لمحاولة تشويه سمعتها والنيل من شرفها.. وهو ما تداوله عدد كبير من رواد مواقع التواصل بالفيديو الذي تعرضه "العربية.نت".