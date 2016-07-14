كلمة نابية على "انستغرام" تكلف شابا 250 ألف درهم

كلفت كلمة واحدة نابية كتبها شاب إماراتي على موقع الصور الشهير "انستغرام"، مبلغ 250 ألف درهم، وقضاء 3 أشهر من عمره سجيناً خلف القضبان.

جاء هذا الحكم من محكمة جنح خورفكان، برئاسة المستشار عمار الجيلاني، وبحضور سليمان صالح الكعبي وكيل النيابة، وأمانة سر عبدالله مريد.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، تعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من الضحية إلى شرطة خورفكان، أفاد فيه بأنه قام بوضع صورته الشخصية على حسابه الخاص على برنامج التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وفوجئ عقب ذلك أن المتهم قام بكتابة تعليق على الصورة، عبارة عن كلمة واحدة، ولكنها نابية ومشينة.

وفي الشرطة، تم استدعاء صاحب الحساب، وبسؤاله أنكر قيامه بكتابة التعليق، وتبيّن فيما بعد أن من كتب التعليق على الصورة هو شقيقه الأصغر، الذي اعترف في محضر جمع الاستدلالات بشرطة خورفكان، لخلافات شخصية بينه وبين الشاكي، بينما أنكر الواقعة جملة وتفصيلاً أمام محكمة الجنح.

لم يرتض المتهم الحكم الصادر عليه من محكمة جنح خورفكان فطعن عليه، وقبلت محكمة استئناف خورفكان الطعن المقدم من المتهم الذي يقضي عقوبة الحبس، وتم تحديد جلسة يوم 19 يوليو الجاري لنظر القضية في أولى جلساتها بمحكمة استئناف خورفكان.