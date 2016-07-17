في مصر.. إعلانات خيالية وإقبال كبير على سلعة غير متوقعة

من المعتاد أن تطالع الصحف ووسائل الإعلام فتجد إعلانات عن وحدات سكنية وفيلات وأراض ومنتجعات وغيرها لكن أن تطالع الصحف فتجد إعلانات لشركات تعرض مقابر ومدافن ويقبل عليها العملاء والراغبون فهذا هو الجديد وغير الطبيعي.

في مصر بدأت الشركات العقارية تتنافس فيما بينها على بناء مقابر ومدافن وتقدم امتيازات لإغراء الراغبين مثل تشطيب المقبرة كاملا والسداد بالتقسيط المريح بل إنها تعرض على الراغبين نوع التشطيب الذي يريدونه وعلى أي طراز معماري يفضلون.

وعلى طول طريق القاهرة بلبيس ومدينة 6 أكتوبر وفي جميع مناطق القاهرة الكبرى تنتشر تلك المقابر والمدافن ويقبل عليها المصريون من كافة الفئات الاجتماعية وعقب الشراء وإنهاء التعاقد تقوم الشركة بكتابة اسم المتعاقد على لوحة رخامية تزين بها واجهة المقبرة.

أحمد قاسم مدير إحدى تلك الشركات يقول لـ"العربية نت" إن شركته قامت بشراء 90 فدانا بمدينة السلام على طريق القاهرة بلبيس لبناء مقابر فيها وبيعها للراغبين وبمساحات مختلفة تتراوح ما بين 28 و32 و42 و60 مترا وبواجهات معمارية على أحدث طراز، مضيفا أن تلك الأراضي تم شراؤها من نقابة المهن الزراعية نتيجة عدم صلاحيتها للزراعة بسب ندرة المياه إضافة إلى أنها لا تصلح أيضا لبناء مناطق سكنية لقربها من معسكرات أمنية، ولذلك تم التفكير في بنائها كمقابر وبيعها خاصة بعد وجود نقص شديد في المقابر وتزايد الضغط على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لشراء مقابر منها رغم قلة المعروض.

ويضيف أن الشركة تقدم أسعارا مناسبة لكافة الفئات فالمقبرة مساحة 22مترا يتم بيعها بنحو 30 ألف جنيه وفي حالة التقسيط يتم بيعها بـ 35 ألف جنيه والمقبرة مساحة 28 مترا يتم بيعها بـ 55 ألف جنيه والـ 32 مترا يتم بيعها بـ 65 ألف جنيه والمقبرة مساحة 42 مترا يتم بيعها بـ 75 ألف جنيه مشيرا إلى ان المقبرة قد تكون عينا واحدة أو اثنين وتسع ما لا يقل عن 70 فردا.

وقال إن أغلب عملائه من الفئات ذات المناصب الحساسة والكبيرة والعائلات الشهيرة التي تريد مدافن خاصة لعائلاتها وبدلا من أن تقوم بشراء قطعة أرض وبنائها كمقبرة تقوم بشرائها جاهزة وبأسعار مناسبة.

ماهر السيد صاحب إحدى الشركات يقول لـ"العربية.نت" إن شركته تقدم مقابر بمناطق مميزة وعلى الشارع الرئيسي وبمساحات 40 و60 و80و120مترا بمدينه 6 أكتوبر وطريق السويس والعاشر من رمضان و15 مايو والقاهرة الجديدة مضيفا أن البناء يتم خلال شهر من تاريخ التعاقد ولدى شركته أكثر من 50 نموذجا للبناء خاصة لعشاق التراس العربي.

وقال إن أسعار المدافن والمقابر في القاهرة ومدينة 6 أكتوبر طريق الفيوم مختلفة فمثلا المقبرة مساحة 40 مترا في أكتوبر يبلغ سعرها 75 ألفا وتصل إلى 90 ألفا في مدينة العبور وفي مدينة السلام يبلغ سعر المقبرة 28 مترا 55 ألفا وفي مدينة بدر يبلغ سعر المقبرة 40 مترا 130ألف جنيه وفي مدينة العاشر من رمضان يبلغ سعر المقبرة 40 مترا 110ألف جنيه وتصل في القطامية والتجمع الخامس والقاهرة الجديدة إلى 300 ألف جنيه وفي مدينة نصر وصل سعر المقبرة 40 مترا إلى 500 ألف جنيه مضيفا أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء المقابر والمدافن وبشكل بدا لافتا للنظر منذ 5 سنوات.

وعن سبب إقبال الغالبية من المصريين على الشراء من شركات خاصة قال السيد لقلة المعروض من محافظتي القاهرة والجيزة ووزارة الإسكان إضافة إلى أن تقاليد بعض المصريين تجعلهم يفضلون شراء مقبرة بأسمائهم تكون لهم ولعائلته من بعدهم وفي مناطق قريبة من محل إقامتهم حتى يسهل عليهم زيارة موتاهم بعد ذلك.