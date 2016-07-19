محمد بن راشد يتنقل بالمترو في لندن وسط الطبقة العاملة

فوجئ ركاب قطارات المترو في العاصمة البريطانية #لندن بنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي الشيخ #محمد_بن_راشد_آل_مكتوم جالساً على أحد المقاعد، يرافقه نجله ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، وذلك وقت خروج الموظفين من أعمالهم في ساعة الذروة المسائية الاثنين، ليخطف الأضواء في القطار، وينشغل الكثير من الركاب بتصويره ونشر الصور على شبكات التواصل الاجتماعي.

والشيخ محمد بن راشد هو إحدى الشخصيات العربية المعروفة والمشهورة والمحبوبة بالنسبة لكثير من البريطانيين، وذلك بسبب كونه حاكم إمارة #دبي التي يقصدها آلاف البريطانيين سنوياً، وبسبب كونه أحد النجوم العالميين في مجالات الفروسية وسباقات الخيل، وهي واحدة من الرياضات التي تحظى بانتشار كبير في بريطانيا.

وقالت جريدة "ديلي تلغراف" التي نشرت فيديو للشيخ محمد إنه كان يجلس في قطار "مترو" مزدحم وبجانبه عدد كبير من الركاب العاديين، في إشارة إلى أنه لا يوجد أية حراسة حوله، وذلك خلافاً لما هو دارج في بريطانيا، حيث عادة ما يُحاط المسؤولون العرب بأعداد كبيرة من الحراسة.

وتلفت الصحيفة أيضاً إلى أن الشيخ محمد يعتبر واحدا من الشخصيات المؤثرة والناشطة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث إن لديه أكثر من 1.8 مليون متابع على "تويتر".

يشار إلى أن "المترو" في لندن هو وسيلة المواصلات اليومية التي يستخدمها ملايين البريطانيين، خاصة الفقراء والموظفين وأبناء الطبقة العاملة. كما يشهد المترو ازدحاماً شديداً في ساعات الذروة، وعادة ما يضطر الركاب للوقوف فترة من الزمن عند الصعود قبل أن يجدوا مكاناً للجلوس على المقاعد، وعددها محدود.