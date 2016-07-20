ليدي غاغا تفسخ خطوبتها

ذكرت معلومات أوردتها وسائل إعلامية تعنى بشؤون المشاهير أن نجمة البوب الأميركية ليدي غاغا والممثل وعارض الأزياء تايلور كيني فسخا خطوبتهما.

وقد ظهرت المغنية الأميركية المعروفة بملابسها الخارجة عن المألوف في الأيام الأخيرة من دون خاتم الخطوبة في صور نشرتها عبر خدمة "إنستغرام" وهي تقوم بأعمال تطوعية في المكسيك لمساعدة الأطفال المحرومين.

إلا أن أيا من ليدي غاغا وكيني لم يعلقا على المعلومات التي أوردتها "أي! نيوز" وموقع "تي أم زي" نقلا عن مصادر لم يكشفا عنها أكدت أنهما انفصلا.

وأوضحت "اي! نيوز" أنها لا تعرف الطرف الذي بادر إلى فسخ الخطوبة.

وكانت ليدي غاغا (30 عاما) التقت كيني البالغ 35 عاما في العام 2011 خلال تصوير فيديو كليب أغنيتها "يو آند آي". وبعد سنتين قالت المغنية خلال برنامج تلفزيوني إن كيني عشيقها وأفضل صديق لها.

وأقرت ليدي غاغا أنها واجهت صعوبات في السابق في علاقاتها العاطفية، لأن الرجال غالبا ما يخشون شهرتها وتحررها الزائد.