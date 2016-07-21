العالم يشهد أعلى درجات حرارة خلال الـ100 عام الماضية

سجلت أحوال الطقس في العالم خلال شهر يونيو الماضي درجات الحرارة الأعلى منذ بدء تدوينها قبل أكثر من مائة عام حسب ما ذكرته الوكالة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي التي أوضحت أن شهر يونيو الماضي كان الشهر الرابع الذي سجل مستوى شهريا قياسيا مقارنة بالأعوام السابقة.

هذا ما أعلنته الوكالة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي التي تحتفظ بسجلات عالمية حول أحوال الطقس منذ أواخر القرن التاسع عشر.

ووفقا للوكالة الأميركية فقد بلغت درجات الحرارة في أنحاء عدة من الكرة الأرضية مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2016 حيث كان يونيو الماضي هو الشهر الرابع عشر على التوالي الذي يسجل مستوى شهريا قياسيا.

ففي بغداد قررت السلطات العراقية منح الموظفين إجازة لمدة يومين بعد بلوغ درجة الحرارة في المدينة 50 درجة.

وفي الكويت تراوحت درجة الحرارة بين 46 و47 درجة خلال ساعات النهار. كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية ارتفاع درجات الحرارة في شرق ووسط المملكة خلال الأسبوع الجاري الى 50 درجة مئوية نهارا. وفي أوروبا سجلت العاصمة البريطانية لندن الثلاثاء 35 درجة مئوية.

وأوضحت الإدارة الوطنية الأميركية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي أن درجات حرارة مياه البحار على مستوى العالم كانت أعلى بشكل ضئيل مقارنة بتلك التي سجلت خلال شهر يونيو من العام الماضي.