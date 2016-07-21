حقيقة ظهور فنان مصري بملابسه الداخلية على مقهى شعبي

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس مجموعة #صور للفنان أحمد راتب وهو يجلس على أحد مقاهي #محافظة الإسكندرية مرتدياً ملابسه الداخلية فقط .

وقال بعض النشطاء إن الصور التقطت للفنان صباح اليوم الخميس حيث جلس على أحد المقاهي في #الإسكندرية مرتديا فانلة داخلية وشورت وطلب كوبا من الشاي تناوله مع سيجارته ثم استقل سيارته وغادر المكان مما أثار دهشتهم معتقدين أن الفنان ربما قد لجأ إلى ذلك هربا من الحر الشديد.

وفور انتشار الصور بصورة واسعة النطاق اتصل البعض بالفنان أشرف زكي مستنكرين تصرف زميله أحمد راتب حيث أكد عبد الباقي أن راتب لا يمكن أن يفعل ذلك وأن الصور ربما تكون ضمن #مشاهد يتم تصويرها لعمل سينمائي جديد فيما حاول بعض #الصحافيين الاتصال بالفنان أحمد راتب لاستيضاح الأمر ولكنه لم يرد في البداية.

وعقب ساعة من انتشار الصور خرج الفنان أحمد راتب وأدلى بتصريحات لعدة #صحف_مصرية كاشفا فيها حقيقة تلك الصور وقال إن الصور هي بالفعل مشاهد له ضمن #فيلم جديد اسمه "مراتي في الكلبش" و أنه يجسد فيه شخصية #أستاذ_جامعي مضطرب نفسيا ويقوم بتصرفات غريبة.

وأشار راتب إلى أن تصوير مشاهد الفيلم في مدينة الإسكندرية ستستغرق 5 أيام، مضيفا أن #الفيلم من إخراج فكري عبد العزيز ويشارك في بطولته " نهال عنبر، ريكو، وأحمد حجاج عبد العظيم.