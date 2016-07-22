استقالة رئيس شبكة "فوكس نيوز" بسبب اتهامه بالتحرش

استقال رئيس مجلس إدارة #محطة "فوكس نيوز" التلفزيونية الإخبارية رودجر ايلز من منصبه بعدما اتهمته مقدمة برامج سابقة بالتحرش الجنسي على أن يتولى مهامه رئيس مجموعة "توينتي فيرست سنتشري فوكس" المالكة للمحطة روبيرت موردوك.

وأوضحت المجموعة في بيان أن استقالة ايلز وهو مؤسس المحطة أيضا تدخل حيز التنفيذ فورا.

ولم يأت البيان مباشرة على ذكر الأسباب التي دفعت روبرت ايلز (76 عاما) على الاستقالة بعد أسبوعين بالكاد على الكشف عن اتهامات بالتحرش الجنسي.

وكانت مقدمة #البرامج السابقة المعروفة غريتشن كارلسون اتهمته في شكوى رفعتها مطلع تموز/يوليو بأنه صرفها من عملها لأنها لم تتجاوب مع عروضه الجنسية الأمر الذي نفاه نفيا قاطعا.

وأعلنت #المجموعة أنها فتحت تحقيقا داخليا لمعرفة الحقيقة. وقد شهدت القضية تطورات في الأيام الأخيرة مع ذكر موقع مجلة "نيويورك ماغازين" أن مقدمة البرامج الشهيرة ميغن كيلي أكدت للمحققين أن رودجر ايلز حاول أيضا التحرش بها قبل عشر #سنوات.

ويعد رودجر ايلز (76 عاما)، وهو مستشار سابق للرؤساء #الجمهوريين، من أبرز المدراء في #الامبراطورية الإعلامية التابعة لروبيرت موردوك مالك "فوكس نيوز" التي تحظى بمتابعة واسعة في أوساط المحافظين.

وشارك في #تأسيس المحطة الإخبارية سنة 1996 بناء على طلب من موردوك. وتدر #المحطة عائدات طائلة بفضل نسبة #المشاهدين الكبيرة التي تستقطبها.