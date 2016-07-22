زعيم مافيا إيطالية يكسر كاحله ويقع في قبضة الشرطة

أنهى زعيم في #مافيا #كالابريا في #إيطاليا أيام هربه من العدالة المستمرة منذ العام 2007، بحادث كسر فيه كاحله أثناء مطاردة قوات #الشرطة_الإيطالية له، بحسب ما أفادت السلطات.

و #جوزيبي_الفارو البالغ من العمر 33 عاما هو زعيم في مافيا #درانغيتا ، وهو مطلوب للسلطات منذ العام 2007 لاتهامه بتبييض أموال وحيازة أسلحة، على ما جاء في بيان صادر عن الشرطة الخميس.

وفوجئ جوزيبي بعناصر الشرطة يدهمون مخبأه في معصرة زيتون في كالابريا جنوب إيطاليا، وقد حاول الهرب قافزا من النافذة لكنه انتهى في قبضة العدالة بعدما كسر كاحله.

ورحب وزير الداخلية انجيلينو الفانو بتوقيف جوزيبي، معتبرا أن هذه العملية "تظهر أنه يستحيل الفرار من العدالة".

وتولى جوزيبي الفارو زعامة العائلة بعد توقيف والده في العام 2005.

وتعد مافيا "درانغيتا" الأقوى في أوروبا، وهي تتحكم بجزء من التجارة الدولية للكوكايين.