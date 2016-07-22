شاهد سيدة أميركا الأولى وهي تغني

أبرزت السيدة الأميركية الأولى #ميشال_أوباما مواهبها الغنائية عبر تأديتها مقاطع من بعض أغنياتها المفضلة لفنانين معروفين بينهم ستيفي ووندر وبيونسيه وميسي إليوت خلال نزهة في السيارة إلى جانب مقدم البرامج جيمي كوردن أثناء تصوير فقرة في برنامج حواري تلفزيوني.

فقد شاركت ميشال أوباما في فقرة من برنامج "لايت لايت شو" عبر محطة "سي بي إس" تقوم على فكرة "كاربول كاريوكي" (أو غناء الكاريوكي خلال تشارك الرحلات في السيارة) وعادة ما يستضيف فيها المقدم الكوميدي البريطاني نجوماً يتشاركون معه الغناء خلال جولات في السيارة.

وأدت السيدة الأميركية الأولى خلال الجولة في حدائق #البيت_الأبيض مقاطع من أغنيات معروفة بينها "سايند سيلد ديليفرد آيم يورز" لمغنيها المفضل ستيفي ووندر و"سينغل ليديز" لبيونسيه.

وقالت أوباما "أعشق ستيفي ووندر. أعرف كل أغنيات ستيفي على هذا الكوكب". كذلك قامت خلال تأديتها أغنية بيونسيه بتقليد الحركات الراقصة التي ظهرت فيها المغنية الأميركية في النسخة المصورة من الأغنية التي تنادي باستقلالية المرأة.

كذلك أدت ميشال أوباما أغنية "ذيس إيز فور ماي غيلرز" التي تم تأليفها في إطار حملة ميشال #أوباما الداعمة لحق الفتيات حول العالم بالتعليم.

وشاركت في أداء هذا المقطع مغنية الراب ميسي اليوت جالسة على المقعد الخلفي، فضلاً عن مشاركتها بحماس أداء أشهر أغنياتها "غيت يور فريك أون".

وأعربت ميشال أوباما عن "سعادتها" في المشاركة بهذا المقطع لافتة إلى أنها لم تستطع الغناء في السيارة إلا مرة واحدة خلال السنوات الثماني الأخيرة في #واشنطن خلال درس لتعليم القيادة لابنتها ماليا.