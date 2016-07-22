شاهد DNA.. "القاعدة" عند إيران والتهمة للسعودية

تناول الإعلامي اللبناني #نديم_قطيش في حلقة الجمعة من برنامج #DNA "الكشف عن الصفحات الـ28 من التقرير الأميركي حول التحقيقات بأحداث 11 سبتمبر، حيث استُخدمت هذه الصفحات من قبل الدعاية السياسية الإيرانية وبعض الأميركية للقول إن السعودية كدولة كحكومة كمؤسسات متورطة بهذه الأحداث".

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة #الحدث وقناة #المستقبل اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.