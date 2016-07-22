صور جديدة للأمير جورج في عيد ميلاده الثالث

احتفل #الأمير_وليام وزوجته #الأميرة_كيت بعيد الميلاد الثالث لابنهما #الأمير_جورج اليوم الجمعة بإصدار صور حديثة لأمير #بريطانيا الصغير.

والتقطت الصور لجورج، وهو الثالث في ترتيب وراثة #العرش_البريطاني ، برفقة كلب العائلة لوبو وأثناء لعبه في حدائق القصر الريفي الذي يملكه والداه دوق ودوقة #كمبردج في #نورفولك بشرق #انجلترا .

وتتعطش وسائل الإعلام العالمية للحصول على صور الأمير الصغير الذي يذهب لدار حضانة محلية غير أن والديه يفرضان إجراءات صارمة لحماية خصوصيته، مما أثار بعض الانتقادات لندرة الصور الرسمية للأمير وشقيقته الرضيعة #الأميرة_شارلوت التي تبلغ من العمر عاما واحدا تقريبا.

وقال مكتب وليام في بيان: "يأمل الدوق والدوقة أن يستمتع الناس برؤية هذه الصور الجديدة".

وأضاف: "ويودان شكر الجميع على كل الرسائل الرقيقة التي تلقياها مع احتفال الأمير جورج بعيد ميلاده الثالث".