عائلة بافاروتي تحتج على غناء ترامب مقطع أوبرالي لنجلها

احتجت عائلة لوتشيانو بافاروتي على استخدام دونالد ترامب مقطعا موسيقيا لبوتشيني يؤديه مغني الأوبرا الإيطالي الراحل الذي "تتعارض" قيمه مع قيم المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية على ما أكدت في بيان.

وعائلة بافاروتي ليست أول من يحتج على استخدام عمل موسيقي من قبل الملياردير الأميركي من دون موافقة مسبقة. فقد سبق لفرق مثل "كوين" و"رولينغ ستونز" و"آر اي ام" ولفنانين من أمثال اديل ونيل يونغ أن احتجوا على بث أغانيهم أيضا.

وأوضحت العائلة في بيان "نود التذكير بأن قيم الإخوة والتضامن التي عبر عنها لوتشيانو بافاروتي طوال مسيرته الفنية تتعارض كليا مع رؤية العالم التي كشف عنها المرشح دونالد ترامب".

وينتهي مقطع "نيسون دورما" من اوبرا "توراندوت" لجاكومو بوتشيني الذي حوله بافاروتي إلى أغنية ناجحة على كلمة "فنتشيرو" (سأنتصر) وغالبا ما يستخدم في تجمعات ترامب الانتخابية.

وعرف بافاروتي نجاحا تجاريا كبيرا وتوفي العام 2007 عن 71 عاما أثر إصابته بسرطان البانكرياس.