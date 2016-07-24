الأولى على ثانوية مصر ابنة قيادي إخواني محكوم بالمؤبد

كشف إعلان وزير التعليم المصري لأسماء الأوائل على الثانوية العامة عن حصول ابنة قيادي #إخواني محكوم عليه بالمؤبد على المركز الأول مكرر علمي علوم وهي الطالبة #أميرة_إبراهيم العراقي من مدينة المنصورة محافظة الدقهلية بدلتا مصر حيث حصلت على مجموع 409,5.

والد الطالبة هو الدكتور #إبراهيم_العراقي أستاذ أمراض الكلى بكلية الطب والمحكوم عليه بالمؤبد، بتهمة التحريض على قتل المصارع السيد العيسوي الذي كان من أشد خصوم الإخوان والانتماء لجماعة محظورة، ويتواجد حاليا بملحق سجن وادي النطرون منذ عامين ونصف.

أميرة تحدث لـ"العربية نت" لتروي قصة تفوقها وتقول إن ما حدث لوالدها كان دافعا لها للتحدي واستكمال تفوقها حتى تخفف عنه وطأة السجن وتسعده بنجاحها وتجعله لا يتعذب كثيرا بسبب غيابه عن الأسرة مضيفة أن والدتها تحملت مسؤولية الأسرة وساعدها أشقاؤها الكبار الذين كانوا ينفذون نصائح والدهم بتهيئة المناخ المناسب لها للحصول على مجموع كبير في الثانوية العامة يؤهلها للالتحاق بكلية مرموقة.

وقالت إنها زارت والدها في السجن قبل بدء الامتحانات بشهر واحد وطلب منها أن تجتهد في تحصيل دروسها حتى تحصل على المجموع اللازم لكي تلتحق بإحدى كليات القمة مضيفة أنه قال لها إن تفوقها سيسعده وإن زيارتها له المرة القادمة لتبلغه بخبر تفوقها سيكون بمثابة سماعه لخبر حصوله على البراءة وخروجه من السجن.

وقالت إنها كانت تشعر بالحزن لغياب والدها عنها في تلك المرحلة وكانت تبكي كثيرا عندما تعود للمنزل ولا تجده مضيفة أنها لم تشاهده خلال شهور الدراسة سوى 5 مرات وفي إحدى المرات وعندما رآها تبكي بسبب ظروف سجنه قال لها "إنه لم ينجب فتيات بل أنجب رجالا والرجال لا يبكون مما جعلها تسترد شجاعتها وتواجه الحياة بعزم وعزيمة الرجال .

وأشارت الأولى على الثانوية العامة إلى أنها فوجئت بخبر حصولها على المركز الأول ولم تكن تتوقع ذلك وفور مشاهدتها لاسمها على شاشة التلفزيون المصري ضمن أوائل الثانوية طارت من الفرحة هي وأشقائها وبحثت عن أمها لتخبرها بالنتيجة ليُفاجأوا بأنها تجلس خلفهم وتبكي من شدة الفرح وتشكر الله أنه عوضها خيرا بنجاح وتفوق ابنتها.

وعن الكلية التي تنوي الالتحاق بها وهل هي كلية الطب لتكمل مشوار والدها وتمارس المهنة من عيادته الخاصة؟ قالت أميرة إنها لم تقرر حتى الآن وجهتها القادمة وأنها تنتظر زيارة والدها في السجن لتشاوره وتجعله شريكا في الاختيار مضيفة أنها ستفاضل بين 3 كليات هي الطب وطب الأسنان والصيدلة وستترك الأمر لحين مشاورة والدها وأشقائها وبعدها ستقوم بأداء صلاة الاستخارة.

بقي القول إن والد أميرة هو الدكتور إبراهيم عراقي علي أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة اعتقل يوم 10 يناير 2014 على خلفيه اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة هي جماعة الإخوان وكان من أوائل خريجي كلية طب المنصورة 1981 كما كان مرشح جماعة الإخوان في دائرة بندر المنصورة في انتخابات مجلس الشعب لعام 2010 .

وفي 18 مايو من العام 2015 قضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن المؤبد لـ17 من قيادات الإخوان بينهم الدكتور إبراهيم عراقي والسجن 5 سنوات لآخرين بتهمة الشروع في قتل سيد العيسوي المعروف بـ"مصارع الأسود" وذلك بسبب ما تردد أنه وراء مقتل 3 من الفتيات المنتميات لجماعة الإخوان خلال تظاهرة في مدينة المنصورة.