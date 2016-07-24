عبرا الحدود الأميركية بسبب "بوكيمون غو"

اجتاز كنديان منغمسان كليا في لعبة "بوكيمون غو"، الحدود الكندية-الأميركية "سهوا" على ما ذكرت شرطة الحدود في الولايات المتحدة التي تساهلت مع المخالفين.

ورصد القاصران اللذان لم يكشف عن عمرهما وأوقفا بعدما "عبرا بطريقة غير شرعية" الحدود مساء الخميس على ما أعلنت شرطة الحدود الأميركية في بيان.

ورصد عناصر دورية لشرطة الحدود "شخصين يمشيان نحو الجنوب من كندا وهما يلعبان "بوكيمون غو" على هاتفهما النقال حسب ما اوضح البيان الذي أضاف ان عناصر الشرطة "أدركا سريعا أن الشابين كانا يجهلان مكان تواجدهما".

وقد اقتيدا الى المعبر الحدودي وسلما الى أهلهما.

وقال مايكل رابولد الناطق باسم شرطة الحدود في البيان "كانا الشابان منغمسين جدا بلعبة بوكيمون ولم يدركا مكان وجودهما. وقد عبرا الحدود الدولية سهوا".

وتركز لعبة "بوكيمون غو" التي تمزج الحقيقة بالخيال على الواقع المعزز ويمكن الإمساك بشخصياتها بواسطة كاميرا الهواتف الذكية، وتظهر هذه الكائنات في مواقع حقيقية تلتقطها كاميرا الهاتف أو تظهرها اعتمادا على أنظمة تحديد المواقع الجغرافية.

وقد تسببت بحوادث بعضها مضحك وبعضها خطر، عبر العالم.