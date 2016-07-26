إمام مسجد فرنسي يندد بجريمة قتل "صديقه" كاهن البلدة

أعلن إمام بلدة سان اتيان دي روفري شمال غربي #فرنسا الثلاثاء أن #جريمة ذبح "صديقه" كاهن هذه البلدة على أيدي شخصين ينتميان إلى تنظيم #داعش "روعته"، موجها الصلوات إلى عائلة الضحية.

وقال الإمام #محمد_كرابيلا لوكالة فرانس برس "أنا لا أفهم، كل صلواتنا تتوجه إلى عائلته وإلى #الطائفة_الكاثوليكية ".

وتابع "أنه شخص أعطى حياته للآخرين. نحن في حالة صدمة في المسجد".

وسبق أن التقى الإمام والكاهن مرارا في مناسبات عدة عامة، حيث تطرقا إلى الأمور الدينية وإلى كيفية التعايش معا.

وأضاف الشيخ كرابيلا "مضى 18 شهرا وهم يتعرضون للمدنيين والآن يستهدفون الرموز الدينية ويتذرعون بالدين، هذا غير معقول".

وتم تدشين مسجد سان اتيان دي روفري عام 2000، وهو بني على أرض قدمتها الرعية الكاثوليكية للبلدة.