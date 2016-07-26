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شاهد DNA.. المقاومة تذكرت فلسطين.. شكراً موريتانيا

المصدر: العربية.نت
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تناول الإعلامي اللبناني #نديم_قطيش في حلقة الثلاثاء من برنامج #DNA "نتائج اختتام أعمال القمة العربية في نواكشوط، حيث ركزت على إدانة التدخلات الإيرانية بالشؤون الداخلية للدول العربية، واستنكرت تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، كما دعت إيران إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم الجماعت، التي تؤجج النزاعات في دول الخليج العربي. وطبعاً لم تكن هذه النتائج مرضية لمحور المقاومة".

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة #الحدث وقناة #المستقبل اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.

كلمات دالّة

#نديم قطيش, #DNA, #الحدث, #المستقبل, #القمة العربية, #نواكشوط

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