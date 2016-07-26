محمود عبد العزيز يكشف قصة وجود قنبلة أسفل منزله بباريس

كشف الفنان المصري الكبير محمود عبدالعزيز حقيقة القنبلة التي عثر عليها أسفل منزله في #العاصمة الفرنسية #باريس.

وقال في تصريحات عبر الهاتف لراديو 90 90 بمصر من باريس أن #الشرطة الفرنسية اشتبهت في كيس أسفل #المنزل وادعى بعض السكان أن بداخله قنبلة، وتم استدعاء خبراء المفرقعات، وأكدوا أنها قنبلة وهمية.

وكان الفنان محمد محمود عبدالعزيز نجل الفنان المصري قد نشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، صورة لشارع الشانزلزيه حيث يمتلك والده شقة بأحد العقارات به وكتب يقول "قنبلة في فرنسا الآن أسفل منزلنا، لا توجد إصابات وجميعنا بخير الحمد لله، اللهم احفظنا.

يذكر أن #الفنان المصري يقضى إجازته في باريس مع أولاده زوجته الإعلامية بوسي شلبي عقب انتهاء عرض مسلسله" راس الغول والذي عرض عبر إحدى الفضائيات المصرية خلال شهر #رمضان الماضي .